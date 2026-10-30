Advantest: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Advantest veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3.00 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advantest 1.78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch