Advantage Solutions A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Advantage Solutions A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Advantage Solutions A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4.85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.250 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.80 Prozent auf 889.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 873.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch