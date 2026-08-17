Advantage Risk Management verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advantage Risk Management hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Advantage Risk Management ein EPS von 6.20 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.37 Milliarden JPY gegenüber 2.24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch