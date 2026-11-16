Advantage Risk Management gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advantage Risk Management hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Advantage Risk Management hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5.69 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.67 Prozent auf 2.43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch