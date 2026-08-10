AdvanSix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AdvanSix hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.12 USD gegenüber 1.15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 421.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch