AdvanSix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AdvanSix hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 430.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 374.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch