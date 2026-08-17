Advani Hotels Resorts (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advani Hotels Resorts (India) gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Advani Hotels Resorts (India) 0.250 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch