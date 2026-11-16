Advanex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advanex veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 293.24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2.780 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.28 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch