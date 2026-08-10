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10.08.2026 06:37:00
Advanex stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Advanex hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 73.33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanex noch ein Gewinn pro Aktie von 96.86 JPY in den Büchern gestanden.
Advanex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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