Advanced SolTech Sweden Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Advanced SolTech Sweden Registered veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.02 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0.180 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 54.7 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch