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27.08.2026 06:37:00
Advanced SolTech Sweden Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Advanced SolTech Sweden Registered veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0.02 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0.180 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 54.7 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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