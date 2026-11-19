Advanced SolTech Sweden Registered äusserte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.07 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced SolTech Sweden Registered ein EPS von 0.350 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 57.2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 68.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch