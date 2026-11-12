Advanced Oxygen Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Advanced Oxygen Technologies gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0.0 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch