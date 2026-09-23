Advanced Oxygen Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Advanced Oxygen Technologies präsentierte in der am 21.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0.0 Millionen USD umgesetzt.

Auf der Umsatzseite hat Advanced Oxygen Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 0.05 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advanced Oxygen Technologies 0.04 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch