Advanced Micro-Fabrication Equipment A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advanced Micro-Fabrication Equipment A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3.34 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 0.420 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Advanced Micro-Fabrication Equipment A mit einem Umsatz von insgesamt 3.78 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 35.48 Prozent gesteigert.

Experten hatten einen Gewinn von 1.43 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3.84 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch