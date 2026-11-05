Advanced Micro Devices verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Micro Devices lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 218.98 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 99.64 ARS je Aktie generiert.

Advanced Micro Devices hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20’063.23 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12’283.51 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch