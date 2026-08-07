Advanced Micro Devices stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advanced Micro Devices lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Advanced Micro Devices hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.91 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.750 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.07 Prozent auf 15.97 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.64 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch