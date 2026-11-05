Advanced Micro Devices: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Micro Devices hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.04 CAD, nach 0.150 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 18.73 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Micro Devices 12.73 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch