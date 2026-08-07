Advanced Micro Devices öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Advanced Micro Devices äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 194.43 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 62.03 ARS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Advanced Micro Devices 16’253.36 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8’827.95 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch