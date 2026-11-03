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03.11.2026 22:40:49
Advanced Micro Devices Inc. Announces Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $2.428 billion, or $1.46 per share. This compares with $1.243 billion, or $0.75 per share, last year.
Excluding items, Advanced Micro Devices Inc. reported adjusted earnings of $3.471 billion or $2.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.7% to $13.377 billion from $9.246 billion last year.
Advanced Micro Devices Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.428 Bln. vs. $1.243 Bln. last year. -EPS: $1.46 vs. $0.75 last year. -Revenue: $13.377 Bln vs. $9.246 Bln last year.
For the fourth quarter of 2026, AMD expects revenue to be approximately $17 billion, plus or minus 3%.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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