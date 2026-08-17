Advanced Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advanced Media hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 14.39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Advanced Media 2.11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch