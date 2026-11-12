Advanced Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advanced Media hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20.56 JPY, nach 30.13 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.54 Prozent auf 2.26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch