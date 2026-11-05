Advanced Info Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Advanced Info Service hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.17 SGD. Im letzten Jahr hatte Advanced Info Service einen Gewinn von 0.160 SGD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.16 Milliarden SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.24 Milliarden SGD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch