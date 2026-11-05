Advanced Info Service präsentierte Quartalsergebnisse

Advanced Info Service hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.14 USD gegenüber 0.130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.75 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.134 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.70 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch