Advanced Info Service PCL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Advanced Info Service PCL hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.54 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.05 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 58.06 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54.36 Milliarden THB umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4.49 THB gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 57.21 Milliarden THB geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch