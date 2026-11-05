Advanced Info Service hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Advanced Info Service hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.54 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.05 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advanced Info Service in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58.06 Milliarden THB im Vergleich zu 54.36 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.49 THB sowie einen Umsatz von 57.21 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch