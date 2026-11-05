Advanced Info Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advanced Info Service hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4.54 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Info Service 4.05 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 58.06 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54.36 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch