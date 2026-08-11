Advanced Enzyme Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advanced Enzyme Technologies hat am 08.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Advanced Enzyme Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.57 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1.90 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch