Advanced Energy Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advanced Energy Industries hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 2.79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Energy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.21 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 696.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 50.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 463.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch