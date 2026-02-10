Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’027 -0.6%  Bitcoin 52’798 -1.9%  Dollar 0.7678 0.2%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Robinhood-Aktie unter Druck: Broker mit Rückgang beim Quartalsgewinn
Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ON Semiconductor-Aktie klettert dennoch: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025
Suche...

Advanced Energy Industries Aktie 99316 / US0079731008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 22:17:52

Advanced Energy Industries Inc Q4 Profit Climbs

Advanced Energy Industries
212.51 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Advanced Energy Industries Inc (AEIS) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $52.5 million, or $1.31 per share. This compares with $49.0 million, or $1.29 per share, last year.

Excluding items, Advanced Energy Industries Inc reported adjusted earnings of $75.1 million or $1.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.8% to $489.4 million from $415.4 million last year.

Advanced Energy Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.5 Mln. vs. $49.0 Mln. last year. -EPS: $1.31 vs. $1.29 last year. -Revenue: $489.4 Mln vs. $415.4 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.69 To $ 2.19 Next quarter revenue guidance: $ 480 M To $ 520 M

Nachrichten zu Advanced Energy Industries Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten