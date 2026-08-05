Advanced Energy Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Advanced Energy Industries hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 574.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 441.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch