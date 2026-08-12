Advanced Emissions Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advanced Emissions Solutions liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Advanced Emissions Solutions die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Advanced Emissions Solutions ein Ergebnis je Aktie von -0.050 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.55 Prozent auf 29.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch