Advanced Credit Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advanced Credit Technologies stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch