Advanced Accelerator Applications annonce l'homologation par Santé Canada de la trousse NETSPOT(MD) d'agent d'imagerie diagnostique pour la détection de tumeurs neuroendocrines

SAINT-GENIS-POUILLY, FRANCE, le 7 avril 2020 /CNW/ - Advanced Accelerator Applications S.A. (AAA), une société détenue par Novartis, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a homologué NETSPOTMD (trousse pour la préparation d'oxodotréotide de gallium [68Ga] pour injection) à usage diagnostique pour la détection des tumeurs neuroendocrines (« TNE »). NETSPOTMD est la toute première et la seule trousse pour la préparation d'oxodotréotide de gallium (68Ga) pour injection, un agent radiodiagnostic utilisé dans le cadre de test d'imagerie par tomographie par émission de positrons (TEP) de la surexpression des récepteurs de la somatostatine chez les patients adultes atteints de tumeurs neuroendocrines positives aux récepteurs de la somatostatine (TNE) confirmées ou suspectées, permettant de déterminer le site des tumeurs primaires et de leurs métastases.

Cette toute nouvelle technologie améliore la précision du diagnostic et du stade d'évolution des TNE, ce qui permet d'établir un schéma thérapeutique plus adapté. NETSPOTMD est maintenant offert au Canada depuis son homologation.

« Le diagnostic de tumeurs neuroendocrines est souvent retardé de plusieurs années parce que les symptômes qui sont associés aux TNE sont également typiques de dizaines d'autres maladies et affections », a déclaré le DrStephan Probst, chef du service de médecine nucléaire de l'Hôpital général juif de Montréal. « NETSPOTMD représente une percée dans le domaine de l'imagerie diagnostique capable de produire des images de meilleure qualité, ce qui améliore le processus décisionnel au moment de choisir les options thérapeutiques et se traduit par une meilleure prise en charge des patients. »

L'accès à NETSPOTMD au Canada sera bénéfique pour les patients atteints de TNE, puisqu'il permettra de réduire leur exposition aux radiations et d'atténuer leur inconfort en réduisant le temps requis pour effectuer les examens2.

« Nous félicitons Santé Canada d'avoir homologué la trousse NETSPOTMD et cette toute nouvelle technologie, car elle offre aux médecins une aide additionnelle pour déterminer l'emplacement précis, la taille et le stade d'évolution de la tumeur, tout comme le traitement le plus approprié », a déclaré Jackie Herman, présidente et directrice de l'accès aux traitements et de la politique de santé à la Société des tumeurs carcinoïdes-neuroendocrines (STCNE) du Canada.

« L'homologation de NETSPOTMD est une excellente nouvelle, puisque les médecins disposent maintenant d'une évaluation plus précise de l'état du patient, ce qui leur permet d'optimiser le traitement et les soins. En outre, cette homologation est le reflet de notre engagement indéfectible envers l'ensemble des personnes touchées par les tumeurs neuroendocriniennes, notamment les patients, les membres de leurs familles et les professionnels de la santé qui leur prodiguent des soins », a déclaré Lyndal Walker, directrice générale d'Advanced Accelerator Applications au Canada.

À propos des tumeurs neuroendocrines (TNE)

Les tumeurs neuroendocrines, aussi appelées TNE, sont un groupe de tumeurs qui peuvent prendre naissance dans les cellules neuroendocrines de différents organes, comme l'estomac, les intestins, le pancréas, les poumons ou ailleurs dans l'organisme. De nombreuses années s'écoulent souvent avant que les TNE puissent être détectées, ce qui retarde l'établissement du diagnostic. Ces cancers constituent le deuxième type de malignité gastro-intestinale le plus courant, et les TNE sont aujourd'hui la classe de cancers qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde, représentant environ 2 % des cas de cancer. L'incidence accrue réfute l'hypothèse selon laquelle ces cas de cancer sont rares3. La prévalence des cas de tumeur neuroendocrine (NET) serait de 35 par 100 000 personnes, mais elle est probablement considérablement plus élevée si l'on tient compte des tumeurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'un diagnostic. Fait alarmant, sur les 12 000 à 15 000 personnes atteintes de TNE au Canada, seulement 10 % ont fait l'objet d'un diagnostic complet et précis4. Puisque les TNE peuvent faire l'objet d'un diagnostic erroné ou tardif, la tumeur risque de se propager ailleurs dans l'organisme5. C'est pour cette raison qu'un diagnostic rapide et précis est de toute première importance pour optimiser le pronostic des patients.

À propos d'Advanced Accelerator Applications S.A.

Advanced Accelerator Applications, S.A. (AAA), une société détenue par Novartis, met au point des traitements par radio-ligand ciblés et des traitements d'imagerie de précision par radio-ligand pour des indications en oncologie. Chez AAA, nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des patients par l'innovation en médecine nucléaire. AAA est un chef de file dans le domaine des médicaments radiopharmaceutiques dans le domaine de la tomographie par émission de positrons (TEP) et de la tomographie par émission à photon unique. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.adacap.com.

