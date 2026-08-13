Advance Multitech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advance Multitech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10.62 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1.040 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch