Advance Multitech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advance Multitech liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Advance Multitech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1.790 INR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 2.5 Millionen INR, gegenüber 3.8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33.16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch