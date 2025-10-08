Advan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advan hat sich am 07.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 89.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -127.230 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.18 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch