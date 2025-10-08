|
Advan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Advan hat sich am 07.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 89.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -127.230 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.18 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen schwächer -- SMI schliesst im Minus -- DAX schlussendlich stabil -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Leitindex zur Seite tendierte. Die Wall Street zeigte sich von ihrer schwächeren Seite. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
