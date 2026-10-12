Advan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Advan präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Advan hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 45.04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 89.50 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.07 Prozent auf 4.68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch