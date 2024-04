Adval Tech schlägt Beat Ritler neu für VR vor

Niederwangen (awp) - Der Industriekonzern Adval Tech schlägt der Generalversammlung vom 16. Mai Beat Ritler neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Der Schweizer Ritler ist laut der am Donnerstag verschickten Einladung zur GV Inhaber, Geschäftsführer und Mitglied der Verwaltungsräte der RESiQ AG und der PRiOT AG in Burgdorf.

Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Buchmatt Immobilien AG und Mitglied des Stiftungsrates des Zentrums Schlossmatt in Burgdorf. Zwischen 2002 und 2011 war er in verschiedenen Kaderpositionen und Verwaltungsräten der Swisscom-Gruppe in der Schweiz und in Ungarn tätig, ab 2007 als CFO von Swisscom-Beteiligungen in Worblaufen.

uh/rw