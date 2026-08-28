Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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28.08.2026 06:13:24
Adval Tech mit hohem Auftragseingang – weiterhin Fokus auf Transformation
|
Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie unsere heutige Medienmitteilung
Beste Grüsse
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2390080
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390080 28.08.2026 CET/CEST
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