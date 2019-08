Adval Tech konnte Profitabilität halten

Medienmitteilung zum Semesterabschluss 2019

2019 war für die Automobilindustrie bisher ein anspruchsvolles Jahr. Ganz unterschiedliche Einflüsse haben zu rückläufigen Absatzzahlen geführt. Dazu gehören der ins Stocken geratene Absatzmarkt infolge der Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China, schärfere Vorgaben für Abgasemissionen und deren Auswirkung auf die Modelpalletten und Antriebe, der Wandel zur Elektromobilität sowie allgemeine Verunsicherungen bei den Konsumenten. In diesem schwierigen Umfeld ist es der Adval Tech Gruppe gelungen, die Profitabilität zu halten. Wenn man den Reingewinn des ersten Halbjahres 2018 um die Restzahlung aus dem Verkauf des Segments Molds im Jahr 2016 sowie um den negativen Währungseinfluss neutralisiert, konnte die Adval Tech Gruppe in der Berichtsperiode den Semesterreingewinn im Vorjahresvergleich auch in absoluten Zahlen nahezu halten.

Beim Vergleich der wichtigsten Semesterkennzahlen mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2018 gilt es neben der im ersten Semester 2018 erfolgten Restzahlung aus dem Verkauf des Segments Molds (einmaliger Nettoertrag von 2,8 Mio. CHF) den Verkauf der Tochtergesellschaft Adval Tech Thailand im August 2018 zu berücksichtigen. Deren Ergebnisse sind im Halbjahresergebnis 2018 noch enthalten.

Gesamtleistung

Im ersten Halbjahr 2019 erzielte die Adval Tech Gruppe eine Gesamtleistung von 96,5 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2018: 104,0 Mio. CHF). Mit 76% am meisten Umsatz erzielte die Adval Tech Gruppe im ersten Halbjahr 2019 mit Kunden in Europa (erstes Semester 2018: 71%). Der Umsatzanteil asiatischer Kunden belief sich auf 8% (erstes Semester 2018: 13%), mit lateinamerikanischen Kunden erwirtschaftete Adval Tech 11% des Umsatzes (erstes Semester 2018: 10%) und mit nordamerikanischen Kunden 5% (erstes Semester 2018: 5%).

Profitabilität

Im ersten Halbjahr 2019 hat die Adval Tech Gruppe eine Profitabilität auf dem Niveau des ersten Semesters 2018 erreicht: Sie erzielte einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 10,4 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2018: 11,1 Mio. CHF), was einer EBITDA-Marge von 10,8% (währungs- und devestitionsbereinigt: 11,1%) entspricht (erstes Halbjahr 2018: 10,6%). Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 6,3 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2018: 6,9 Mio. CHF), die EBIT-Marge auf 6,6% (währungs- und devestitionsbereinigt: 6,9%) (erstes Halbjahr 2018: 6,7%). Den grössten Beitrag zum operativen Ergebnis leisteten die Adval Tech (Switzerland) AG, Niederwangen, und die Adval Tech (Hungary) Kft.

Der Reingewinn der Adval Tech Gruppe belief sich im ersten Halbjahr 2019 auf 4,2 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2018: 7,8 Mio. CHF). Im Reingewinn des ersten Halbjahres 2018 ist der Sondereffekt von 2,8 Mio. CHF der Restzahlung aus dem Verkauf des Segments Molds enthalten. Zu Vorjahreskursen berechnet, läge der Reingewinn im ersten Halbjahr 2019 bei CHF 4,4 Mio.

Ausblick

Angesichts der Verunsicherungen in der Automobilbranche erwartet Adval Tech auch im zweiten Halbjahr 2019 ein anspruchsvolles und volatiles Marktumfeld. Als möglichen Wachstumstreiber sieht Adval Tech die steigende Nachfrage nach Komponenten für vernetzte Fahrzeuge, autonomes Fahren, geteilte Mobilität und Elektrifizierung. Grosse Chancen eröffnen sich zudem mit dem Einzug neuer Materialien bei Leichtbaukonzepten sowie mit der Weiterentwicklung der Gruppe zum global aufgestellten Modullieferanten.

In der zweiten Jahreshälfte gilt es für Adval Tech, den geplanten Umzug in China möglichst reibungslos zu meistern sowie die zahlreichen neu gewonnenen Projekte für die Produktion auf Anhieb richtig zu implementieren. Zudem will Adval Tech im Bereich Metall/Leichtmetall vermehrt mit Automobilherstellern direkt zusammenarbeiten und damit auch die Standorte in Deutschland und Ungarn stärken. Mit dem Umzug des Werks in Suzhou, China, wird es dort nicht möglich sein, die Serienproduktion von neuen Projekten zu starten. Bezogen auf das Gesamtjahr 2019 rechnet Adval Tech für ihre chinesische Gesellschaft deshalb nicht mit einer Umsatzsteigerung.

Die Adval Tech Gruppe verzichtet auf konkrete Voraussagen für die Gesamtleistung und den EBIT für das 2019.

Die wichtigsten Kennzahlen 1. Sem. 2019 1. Sem. 2018 2. Sem. 2018 Gesamtleistung (Mio. CHF) 96,5 104,0 94,2 Nettoumsatz (Mio. CHF) 94,4 100,8 90,5 Betriebsergebnis vor Abschreibungen

EBITDA (Mio. CHF) 10,4 11,1 9,6 Betriebsergebnis EBIT (Mio. CHF) 6,3 6,9 5,5 Reingewinn (Mio. CHF) 4,2 7,8 1,0 Operativer Free Cashflow (Mio. CHF) -2,5 7,1 4,2 Mitarbeitende (Pensen) per

Bilanzstichtag 1'245 1'415 1'288

Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com

Valeria Poretti, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, valeria.poretti@advaltech.com

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen – adding value – dafür steht der Name Adval Tech. Adval Tech ist ein global tätiger Industriepartner für Komponenten aus Metall und Kunststoff in grossen Stückzahlen. Der Fokus von Adval Tech liegt auf dem Automobilmarkt und auf verwandten Anwendungen. Als Zulieferer und Wertschöpfungs­partner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage.

