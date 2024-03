Adval Tech ernennt Volker Brielmann per April zum neuen CEO

Der Verwaltungsrat hat Volker Brielmann per 1. April 2024 zum neuen Gruppen-CEO ernannt.

Der 56-jährige deutsche Staatsbürger und diplomierte Maschinenbauingenieur verfügt laut Mitteilung vom Freitagabend über "langjährige und breite Erfahrung" in Führungspositionen der Automobilindustrie. Unter anderem war er für Robert Bosch in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung und Produktion an verschiedenen europäischen Standorten tätig, zuletzt war er als Managing Director bei Allgaier Automotive.

Als neuer CEO und Mitglied der Konzernleitung löst Brielmann den exekutiven Verwaltungsratspräsidenten René Rothen in der operativen Führung von Adval Tech ab. Rothen bleibe der Gruppe aber als Verwaltungsratspräsident erhalten und stehe dem neuen CEO in der Einarbeitungsphase zur Verfügung, heisst es in der Mitteilung.

