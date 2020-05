Adval Tech-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Niederwangen (awp) - Die Aktionäre der Adval Tech Holding haben am Donnerstag an der ordentlichen Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Sie hiessen unter anderem die Dividende von 2,70 je Namenaktie gut, wie der Metallverarbeiter am Freitag mitteilte.

Zudem winkten sie die zukünftige Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung durch. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Hans Dreier und Christian Mäder wurden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Neu ins Gremium gewählt wurden René Rothen und Jürg Schori. René Rothen wird ausserdem neuer Präsident des Verwaltungsrates.

Die Versammlung wurde wie derzeit üblich ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten.

pre/kw