Advaita Allied Health Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advaita Allied Health Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4.02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 867.9 Millionen INR gegenüber 451.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch