Advaita Allied Health Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Advaita Allied Health Services äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6.91 INR gegenüber -5.440 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Advaita Allied Health Services im vergangenen Quartal 597.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advaita Allied Health Services 366.7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch