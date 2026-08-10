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10.08.2026 06:37:00
Advait infratech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Advait infratech gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7.73 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1.79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.18 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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