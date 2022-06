Aduro erweitert und modernisiert Laboreinrichtungen, um Forschung und Scale-Up-Fähigkeiten voranzutreiben

SARNIA, Ontario, June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, kündigt die Erweiterung seiner Laboreinrichtungen an, um seine Forschungs- und Scale-up-Fähigkeiten voranzutreiben und seine Kapazitäten für die Durchführung von Versuchen und Demonstrationen für potenzielle Kunden zu erhöhen.



Das erweiterte Labor befindet sich im Newbold Business Park in London (Ontario). Der Multi-Tenant-Komplex ist als Leichtindustriegebiet ausgewiesen. Die etwas mehr als 400 m2 grosse Anlage bietet renovierte Büroräume und moderne Labore und wird mit neuen zusätzlichen Analysegeräten sowie mit dem Hydrochemolytic™-Durchlaufreaktor für das Kunststoff-Upcycling ("R2 Plastics") im Labormassstab ausgestattet sein.

Das Unternehmen hat Rally Engineering Inc. und Endri Poletti Architect Inc. beauftragt, die Bedarfsermittlung, den Entwurf und die Raumplanung, das Engineering, die Standortgenehmigung, das Projektmanagement und die Bauverwaltung der neuen Einrichtung zu unterstützen. Diese neue Einrichtung wird die für die Forschung zur Verfügung stehenden Flächen von Aduro mehr als verdoppeln und soll im Spätsommer 2022 fertiggestellt werden.

Die neuen Räume werden für folgende Zwecke genutzt werden:

Durchführung von Langzeittests mit einer Vielzahl von Rohstoffen.



Analyse und Optimierung der abgenommenen Produktströme.



Veranstaltung von Kundenversuchen und Demonstrationen sowie



Schwerpunktforschung und Entwicklung der Hydrochemolytic™-Technologie für den weiteren Ausbau des Patentportfolios



Im Einklang mit der Strategie des Unternehmens für die frühzeitige Einbindung von Kunden über das etablierte Kundenversuchsprogramm wird die Anlage nach der Einrichtung, Prüfung und Inbetriebnahme des R2-Kunststoffreaktors, die für Anfang des vierten Quartals 2022 erwartet wird, für Kunden geöffnet.

"Das neue Labor wird unsere Fähigkeit stärken, unsere Technologieentwicklung zu beschleunigen, und unser Kundenbindungsprogramm unterstützen", sagte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Die Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten und direkt mit deren unterschiedlichen Abfallrohstoffen zu arbeiten, stärkt unser Verständnis für die aktuellen und sich entwickelnden Marktbedürfnisse und bietet die Gelegenheit, eine Pipeline für zukünftige Projekte und kommerzielle Engagements aufzubauen."

Das Unternehmen gibt ausserdem bekannt, dass es einen Investor-Relations-Vertrag mit Investment Publishing LLC für Finanzberatungs- und Investor-Relations-Dienstleistungen abgeschlossen hat. Der Beratungsvertrag sieht ein Honorar von 8.000 CAD pro Monat vor. Die Service-Laufzeit beginnt am 30. Juni 2022 und wird monatlich für einen Zeitraum von 12 Monaten fortgesetzt. Jede Partei kann die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen. Dem Geschäftsführer von Investment Publishing LLC wurden zuvor im Rahmen eines Beratungsvertrags 150.000 Aktienoptionen des Unternehmens für seine Dienste als Berater gewährt, was vom Unternehmen am 20. Juni 2022 bekannt gegeben wurde. Die Optionen werden über 12 Monate hinweg monatlich in gleichen Raten ausübbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuswandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt. Dank der Finanzierung und Unterstützung durch Bioindustrial Innovation Canada konnte das Unternehmen den Vorläufer eines Reaktorsystems zur Umwandlung von Schweröl in leichteres Öl entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

