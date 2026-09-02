Aduro Clean Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aduro Clean Technologies präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.37 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.830 CAD. Im Vorjahr waren -0.450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.17 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0.23 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch