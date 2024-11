Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

LONDON, Ontario, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei Monate bis zum 31. August 2024 vorgelegt und die folgenden Highlights mitgeteilt. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Ofer Vicus, CEO von Aduro, kommentierte dies wie folgt: "In diesem Quartal hat Aduro weitere wichtige Meilensteine erreicht, die unseren technischen Fortschritt in Richtung einer höheren Marktreife unterstreichen. Wir haben unser Engagement mit TotalEnergies von einer erweiterten technischen Evaluierungsphase zu einer erweiterten Forschungs- und Kooperationsvereinbarung weiterentwickelt. Darüber hinaus machen wir weiterhin grosse Fortschritte bei der Entwicklung unseres Next Generation Process und haben ein neues Patent angemeldet, was unser geistiges Eigentum weiter stärkt und unseren adressierbaren Markt erweitert."

"Das erste Quartal brachte bemerkenswerte finanzielle und strukturelle Verbesserungen, die das operative Fundament von Aduro stärken", kommentierte Mena Beshay, CFO von Aduro. "Die erfolgreiche Privatplatzierung hat unsere Kapitalstruktur deutlich gestärkt und unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Scale-up-Aktivitäten gefördert. Diese Schritte versetzen Aduro insgesamt in eine stärkere finanzielle Position, um unsere Technologieanwendungen und Initiativen zur Kundenbindung weiter voranzutreiben."

Erstes Quartal 2025 – Finanzielle Highlights

Der Quartalsumsatz betrug 55.000 CAD im ersten Quartal 2025, ein leichter Rückgang von 6 % gegenüber dem Umsatz von 58.545 CAD im ersten Quartal 2024.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal 2025 auf 2.462.532 CAD, verglichen mit einem Verlust aus dem operativen Geschäft von 1.570.322 CAD im ersten Quartal 2024.

Die Buchhaltungskosten für Sachanlagen beliefen sich zum 31. August 2024 auf 3,92 Mio. CAD, was einem Anstieg von ca. 0,313 Mio. CAD gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht, was eine erhöhte Investition in Forschungs- und Laborausrüstung bedeutet.

Das Unternehmen verfügte zum 31. August 2024 über eine solide Bargeldposition von etwa 5,95 Mio. CAD.

Erstes Quartal 2025 – Highlights in Bezug auf das Unternehmen und nachfolgende Ereignisse

Privatplatzierung : Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 3,52 Mio. CAD, die Mittel für die laufende Forschung und Entwicklung sowie das betriebliche Wachstum aufstockt.

Gewährung von Aktienoptionen : Ausgabe von 2.685.000 Aktienoptionen an Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und einen Berater, die über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einer monatlichen Sperrfrist von 24 Monaten ausgeübt werden können, um die Anreize mit dem Unternehmenswachstum und der Umsetzung in Einklang zu bringen.

Einbeziehung von Investoren : KCSA Strategic Communications, ein führendes Kommunikationsunternehmen mit Sitz in New York, wurde mit der Bereitstellung von Investor Relations und digitalen Dienstleistungen beauftragt. Das Unternehmen geht davon aus, dass KCSA durch die Nutzung der AmplifIR-Plattform zur Erweiterung der Investorenreichweite und zur Stärkung der Markenpräsenz in der Lage sein wird, die Nachrichten und Fortschritte des Unternehmens besser bekannt zu machen und zu verbreiten.

Umwandlung von Klasse B-Optionsscheinen und Aktienkonsolidierung : Nach Erreichen des zweiten Meilensteins in der Wertpapierumtauschvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Aduro Energy Inc. vom 22. Oktober 2020 in ihrer geänderten Fassung wandelte das Unternehmen die Klasse-B-Sonderoptionsscheine um und gab 4.102.563 Stammaktien nach der Konsolidierung aus. Darüber hinaus führte das Unternehmen mit Wirkung vom 20. August 2024 eine Zusammenlegung von Stammaktien im Verhältnis 3,25 zu 1 durch, wodurch sich die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von 88.316.467 Aktien auf 27.174.297 Stammaktien einschliesslich der Umwandlung der Klasse B-Optionsscheine verringerte.

Eintritt in eine neue Phase der Zusammenarbeit mit TotalEnergies : Nach zwei positiven technischen Evaluierungsprogrammen mit TotalEnergies ist Aduro in eine neue Phase der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit TotalEnergies eingetreten, um die Hydrochemolytic™-Technologie für komplexe Multi-Polymer-Abfälle zu optimieren und Parameter für einen möglichen kommerziellen Einsatz festzulegen.

Next Generation Process (NGP) : Durchführung von halbindustriellen Experimenten zur Fertigstellung von Reaktorkonfigurationen für den NGP. Aduro strebt an, das NGP-Design bis zum Ende des Kalenderjahres abzuschliessen, sein Scale-up-Programm voranzutreiben und seine Fähigkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Rahmen seines Kundenbindungsprogramms zu erweitern.

Neue Patentanmeldung : Einreichung eines Patents für ein kostengünstiges und effizientes Verfahren zur Herstellung von BTX-Chemikalien (Benzol, Toluol und Xylole) aus Kunststoffabfällen und erneuerbaren Ölen, das das geistige Eigentum von Aduro stärkt und Märkte mit hoher Nachfrage anspricht. BTX-Verbindungen sind wesentliche Bausteine für eine Vielzahl hochwertiger Chemikalien und Materialien, darunter Kunststoffe, Farben, Dichtstoffe, Beschichtungen und Pharmazeutika. Aromatische Chemikalien wie BTX sind wichtige Bausteine, die mengenmässig 40 % der petrochemischen Produktion ausmachen. Die neue Patentanmeldung stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zu einem der wichtigsten Ziele dar, die Aduro Anfang 2024 festgelegt hat, nämlich den Ausbau der technologischen Position und des geistigen Eigentums des Unternehmens.

Konferenzteilnahme : Teilnahme an der International Refining & Petroleum Conference 2024 (IRPC), wobei Fortschritte hervorgehoben und potenzielle Partnerschaften zur Unterstützung laufender Innovations- und Vermarktungsbemühungen gefördert wurden.

Diese Errungenschaften unterstreichen das Engagement von Aduro für die Skalierung innovativer Technologielösungen und die Positionierung als führendes Unternehmen in der nachhaltigen chemischen Verarbeitung.

Für eine detailliertere Diskussion der Ergebnisse von Aduro für das erste Quartal 2025 verweisen wir auf den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und die Zwischenanalyse des Managements für die drei Monate bis zum 31. August 2024, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Kommende Jahreshauptversammlung

Die Hauptversammlung des Unternehmens ist für den 22. November 2024 um 11:00 Uhr Eastern Time angesetzt und wird über Zoom und Telefonkonferenz zugänglich sein. Die Aktionäre werden über wichtige Angelegenheiten abstimmen, unter anderem über die Wahl der Direktoren und die Ernennung der Rechnungsprüfer. Das Rundschreiben zur Hauptversammlung, das den Zugangslink und die Tagesordnung enthält, wurde an die ab dem 16. Oktober 2024 eingetragenen Aktionäre versandt. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Stimme im Voraus abzugeben und per Zoom oder Telefonkonferenz an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Für den Zugriff auf das Meeting per Zoom nehmen Sie bitte über den folgenden Link teil:

https://us02web.zoom.us/j/81086061737?pwd=dLbw3MaXY2ruM8ObutqyJ1WE3qa2pg.1

Meeting ID: 810 8606 1737

Passcode: 010600

Um sich per Telefon einzuwählen, finden Sie hier Ihre lokale Nummer: https://us02web.zoom.us/u/kA2AqZOpw

