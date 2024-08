Aduro Clean Technologies gibt das Datum des Inkrafttretens der Aktienkonsolidierung und der Umwandlung von Sonder-Warrants der Klasse B bekannt

LONDON, Ontario, Aug. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt, dass es beabsichtigt, die Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") auf der Basis von drei ein Viertel (3,25) Aktien vor der Konsolidierung für eine (1) Aktie nach der Konsolidierung (die "Konsolidierung") zu konsolidieren. Die Konsolidierung wird mit der Eröffnung des Marktes am 20. August 2024 wirksam. Das Symbol "ACT" wird beibehalten. Die neue CUSIP-Nummer lautet 007408206.

Derzeit sind insgesamt 88.316.467 Aktien ausgegeben und im Umlauf. Die Gesamtzahl der nach Wirksamwerden der Konsolidierung ausgegebenen und ausstehenden Aktien beträgt somit 27.174.297, vorbehaltlich Rundungen. Es gibt keine Höchstzahl an genehmigten Aktien. Computershare Investor Services Inc. wird am 20. August 2024 ein Übermittlungsschreiben an die eingetragenen Aktionäre versenden, das Anweisungen zum Umtausch von Vor-Konsolidierungs-Aktienzertifikaten in Nach-Konsolidierungs-Aktienzertifikate enthält. Den Aktionären wird empfohlen, ihre Aktienzertifikate zusammen mit dem Übermittlungsschreiben gemäss den Anweisungen im Übermittlungsschreiben an Computershare Investor Services Inc. zu senden.

Das Unternehmen gibt ausserdem die Umwandlung der Sonder-Warrants der Klasse B bei Erreichen des zweiten Meilensteins gemäss dem Wertpapiertauschabkommen zwischen dem Unternehmen und Aduro Energy Inc. vom 22. Oktober 2020 in seiner geänderten Fassung bekannt. Infolge der Umwandlung hat die Gesellschaft insgesamt 4.102.563 Nach-Konsolidierungs-Aktien ausgegeben.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice President

aduro@kcsa.com

