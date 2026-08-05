ADTRAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ADTRAN hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.240 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 281.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 265.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch